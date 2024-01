Vor der mit Spannung erwarteten Zinssitzung der Fed hat sich der Euro am Mittwoch unter dem Strich nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung weitete zwar zunächst nach Inflationsdaten aus Frankreich anfängliche Verluste etwas aus, erholte sich aber rasch. Der Eurokurs notierte am Nachmittag bei 1,0865 Dollar und damit 0,2 Prozent höher als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag ...

