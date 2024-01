© Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk



Nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wird die Inflationsrate im Januar voraussichtlich bei 2,9 Prozent liegen, dem niedrigsten Stand seit Juni 2021, als sie 2,4 Prozent erreichte.Diese Entwicklung könnte ein Indikator für eine allmähliche Beruhigung der Preissteigerungen sein, welche die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren geprägt haben. "Diese deutschen Inflationszahlen wird die EZB sicherlich gerne sehen. Erstmals seit Mitte 2021 steht bei der Jahresrate eine Zwei vor dem Komma. Damit kommt das EZB-Ziel in Reichweite. Wichtig ist vor allem, dass die Monatsrate mit 0,2% im Bereich des EZB-Ziels liegt", schreibt Thomas Altmann, Head of …