Mainz (ots) -Woche 9/24Fr., 1.3.Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck beachten:14.05 sportstudio live (HD/UT)Biathlon-Weltcup20 km Einzel MännerÜbertragung aus Oslo/NorwegenKommentator: Christoph HammCo-Kommentator: Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExpertin: Laura DahlmeierExperte: Sven Fischerca. 16.00 UhrBob-WMZweierbob Frauen, 1. LaufZusammenfassung aus WinterbergKommentator: Martin Wolffca. 16.10 UhrLanglauf-WeltcupTeamsprint Frauen und MännerÜbertragung aus Oslo/NorwegenKommentator: Heiko Klasenca. 16.50 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 16.55 UhrWeltcup SkispringenMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus Lahti/FinnlandKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 17.55 UhrWeltcup SkispringenFrauenZusammenfassung aus Lahti/FinnlandKommentatorin: Eike Papsdorfca. 18.05 UhrBob-WMZweierbob Frauen, 2. LaufZusammenfassung aus WinterbergKommentator: Martin Wolff---------------------------zu Fr., 1.3.ca. 18.10 UhrWeltcup SkispringenMänner, 2. DurchgangÜbertragung aus Lahti/FinnlandKommentator: Stefan BierModeration: Lena KestingExperte: Severin FreundAlpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männeraus Aspen/USA mit Kommentator Fabian Meseberg im Livestream:1. Lauf ab 18.00 Uhr2. Lauf ab 21.00 Uhr("heute - in Europa", "Die Rosenheim-Cops", "heute" um 17.00 Uhr und"hallo deutschland" entfallen.)Die Serie "SOKO Wien" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:Fr., 8.3. In der FalleFr., 22.3. (K)eine schöne Leich-----------------------Bitte Programmänderung beachten:5.00 Deutschland von oben (VPS 4.59/HD)5.15- Zwischen Bergzauber und Kuhmist5.30 Leben auf der AlmFilm von Barbara Lueg und Jutta SonnewaldKamera: Barbara Lueg(Erstsendung 6.6.2022)Deutschland 2022(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Woche 11/24So., 10.3.Bitte geänderte Schreibweise im Titel beachten:17.15 besseresser: Die Tricks in Coca-Cola, Maggi und Co.Bitte streichen: vonPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5704349