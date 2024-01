Selbst die sonst so findige irische Billigfluglinie wird von den schwierigen Rahmenbedingungen eingebremst. Deutlich gestiegene Treibstoffkosten erhöhen die Kostenbasis. Zudem haben verschiedene Buchungsplattformen wegen eines Streits um die Verkaufsmodalitäten den Verkauf von Ryanair-Tickets eingestellt, was entsprechend die Umsatzentwicklung belastet. Dank gestiegener Ticketpreise konnte der Umsatz im Weihnachtsquartal dennoch um 17 % auf 2,7 Mrd. € wachsen, der Gewinn hingegen brach um 93 % auf 15 Mio. € zusammen. Der Aktienkurs hatte trotzdem zuletzt mit dem Überschreiten der 18-€-Marke noch ein charttechnisches Kaufsignal gesetzt.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 05.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Indizes bieten technisch solides Bild trotz überkaufter Marktlage- SAP hat einen Lauf- PAYPAL-Boss etwas großspurig in seinen Ankündigungen- Lupe: LuftfahrtsicherheitBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info