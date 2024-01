Paris (www.anleihencheck.de) - Der Markt erwartet in den USA und im Euroraum in diesem Jahr zahlreiche Zinssenkungen - die ersten bereits im März, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Währungshüter dies- und jenseits des Atlantiks wollten diesen Optimismus jedoch nicht teilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...