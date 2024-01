Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) steht das zweite Mal in Folge vor einem Abschwung, so die Experten von XTB.Heute sei der AUD die schwächste Währung unter den G10-Währungen, beeinflusst durch schwächer als erwartete Inflationsdaten aus Australien. Der monatliche Verbraucherpreisindex (CPI) für Dezember habe einen Rückgang auf 3,4% gemeldet, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Wert von 4,3% im November. Diese rückläufige Inflationsrate habe Trader dazu veranlasst, mit zwei potenziellen Zinssenkungen der Reserve Bank of Australia (RBA) im Jahr 2024 zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...