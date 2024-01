Pressemitteilung der Singulus Technologies Aktiengesellschaft:

Wechsel im Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Die in der Hauptversammlung am 14. Dezember 2023 beschlossene Satzungsänderung für die Erweiterung des Aufsichtsrates der SINGULUS TECHNOLOGIES AG ist mit Eintragung im Handelsregister am 24. Januar 2024 rechtskräftig geworden.

Als neuer Kandidat für den Aufsichtsrat hatte sich Herr Denan Chu zur Verfügung gestellt und wurde von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...