DJ PTA-RPT: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c AktG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Heidelberg (pta/31.01.2024/17:05) - Der Aufsichtsrat der Heidelberger Beteiligungsholding AG hat am 31. Januar 2024 dem 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 04. Oktober 2023 zwischen der Heidelberger Beteiligungsholding AG als Darlehensgeberin und der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim HRB 338172, als Darlehensnehmerin gemäß § 111b Abs. 1 AktG zugestimmt. Die Heidelberger Beteiligungsholding AG hat mit Darlehensvertrag vom 4. Oktober 2023 der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ein Darlehen über 2,0 Mio. EUR gewährt. Mit 1. Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 14. Dezember 2023 wurde die Laufzeit des Darlehens bis zum 31. März 2024 verlängert. Das Darlehen wurde mit 2. Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 31. Januar 2024 um 4,0 Mio. EUR auf 6,0 Mio. EUR erhöht und die Laufzeit auf unbestimmt geändert, jedoch mit dem Recht jeder Partei, auch für Teilbeträge, mit einer Frist von 3 Monaten jederzeit kündigen zu können. Das Darlehen wird mit einem Zinssatz von 4,3% p.a. verzinst. Die Gesellschaft hat das Recht auf erste Anforderung Sicherheiten für das gewährte Darlehen zu verlangen.

Heidelberg, 31. Januar 2024

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

