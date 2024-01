Natürlich sollte ein gut aufgestelltes Aktiendepot verschiedene Werte beinhalten. Mit Gold und Uran haben Investoren in den vergangenen Monaten jedenfalls alles richtig gemacht. Uran ist gefragt wie lange nicht mehr, denn es gehört zum Energiemix, wenn es um kohlenstofffreie Energieformen geht. 2023 bestand in Deutschland mehr als die Hälfte des erzeugten Stroms aus grünem Strom. Das ist so viel wie noch nie. Im Dezember waren dies hierzulande zirka 60,4 Prozent. In 2023 kam insgesamt nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...