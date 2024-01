OCTO revolutioniert Notruflösungen mit innovativer Unfallerkennungstechnologie, die auf jedem Smartphone verfügbar ist

ROM, Jan. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auch wenn die Gesamtzahl der Unfälle in Europa und den USA zurückgeht, bleibt die Sicherheit im Straßenverkehr ein weltweites Problem. Um unsere Straßen sicherer zu machen, sind starke, umsetzbare Lösungen erforderlich, um Todesfälle und Verletzungen im Straßenverkehr zu verhindern.



OCTO revolutioniert die Sicherheit im Straßenverkehr, indem das Unternehmen eine der allgegenwärtigsten und am weitesten verbreiteten Technologien nutzt, die jeder Autofahrer bereits in der Tasche hat: das Smartphone. Es bringt intelligente Funktionen für sofortige Unfallerkennung auf ein Mobiltelefon, ohne dass der Fahrer eingreifen muss.

Die Lösung von OCTO verändert das Nutzererlebnis grundlegend und unterstützt die Fahrer proaktiv in der Zeit, in der sie es brauchen. Dazu wird das Smartphone zu einem aktiven Sensor, der schwere Unfälle erkennt und automatisch Hilfe anfordert, um die Auswirkungen auf das menschliche Leben zu verringern.

Da über 90 % der Bevölkerung in Europa und Nordamerika Smartphones benutzen und die Software einfach über App-Stores installiert werden kann, gibt es keine Hindernisse für die Akzeptanz. So wird die Sicherheitsausstattung von Fahrzeugen verbessert oder das Fehlen einer solchen kompensiert.

Neben dem Ziel, die Sicherheit der Fahrer zu verbessern, passt die Lösung von OCTO perfekt zu verschiedenen Anwendungsfällen in vielen Branchen. Die Unfallerkennung per Smartphone liefert zusätzliche Informationen zu einem Unfallereignis und ermöglicht so ein effizienteres Schadenmanagement für Versicherer, und zwar bereits bei der ersten Schadenmeldung. Für Fuhrparkbetreiber sind die positiven Auswirkungen u. a. eine verbesserte Sorgfaltspflicht gegenüber den Fahrern, geringere Ausfallzeiten der verwalteten Fahrzeuge und im Hinblick auf das breitere Ökosystem des Betriebs in städtischen Gebieten die Unterstützung des Strebens nach Nachhaltigkeit in intelligenten Städten.

Diese hochmoderne Technologie erkennt mittelschwere und schwere Unfälle mit Hilfe der eingebauten Sensoren des Smartphones und eines KI-Algorithmus, der auf Milliarden von realen Unfalldaten basiert, die von OCTO gesammelt wurden.

Die Unfallerkennung ist über die OCTO Digital Driver App verfügbar, ein umfassendes Rahmenwerk digitaler Lösungen, die rund um das Fahrerlebnis entwickelt wurden und leicht um zusätzliche Funktionen wie Fahrrisikobewertung und Coaching erweitert werden können, um die Bereitstellung von Geschäftsdienstleistungen durch das Ökosystem zu erleichtern und zu optimieren.

Unternehmen können ihre eigene Lösung über eine konfigurierbare White-Label-App schnell auf den Markt bringen oder sie dank des OCTO Software Development Kit (SDK) in ihr eigenes System einbetten. Die App ist für iOS und Android verfügbar und lässt sich in Sekundenschnelle auf dem Smartphone installieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.

Tina Martino, Head of Marketing bei OCTO, dazu: "Wir sind stolz darauf, unsere revolutionäre KI-Unfallerkennung per Smartphone vorstellen zu können. Sie ist das Ergebnis von mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Telematik und Analytik, die bei der automatischen Erkennung von Unfällen und im Schadenmanagement angewendet wird. Wir glauben, dass die Verfügbarkeit der Lösung auf einem persönlichen Gerät, wie einem Smartphone, durch ihre potenziell flächendeckende Verbreitung einen enormen Wert für die Verkehrssicherheit freisetzen kann".

Mit dieser Lösung von OCTO wird jeder vernetzte Fahrer sicherer, und die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (Environmental, Social and Governance, ESG) jeder Organisation werden realisierbarer.

