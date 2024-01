© Foto: Jaap Arriens - picture alliance



Die überraschend guten Quartalszahlen konnten in der Aktie von SoFi nur vorübergehend für Euphorie sorgen, nach zweistelligen Verlusten ist der Hype schon wieder vorbei. Auch ein Downgrade von Morgan Stanley belastet.Hype vorbei? Aktie gibt Gewinne wieder ab! Zum Start in die Handelswoche durften Anleger des innovativen Fintech-Unternehmens SoFi Technologies noch jubeln. Nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen explodierte die Aktie und legte am Montag um 20 Prozent zu. Zur Wochenmitte ist davon nicht mehr viel übrig, gegenüber ihrem Verlaufshoch bei etwa 9,40 US-Dollar hat SoFi inzwischen wieder zweistellig zurückgesetzt. Nach einem Downgrade von Morgan Stanley geht die …