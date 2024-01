DJ MÄRKTE USA/Schwächer - Zurückhaltung vor Fed und Geschäftszahlen belasten

NEW YORK (Dow Jones)--Im Verlauf des Mittwochshandels bauen die US-Börsen ihre Verluste noch etwas aus. Das Hauptaugenmerk liegt auf der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank und den begleitenden Aussagen im späten Geschäft. Bis dahin gehen Anleger auf Nummer sicher und trennen sich von risikoreichen Anlagen wie Aktien. Kurz nach der Startglocke hatte der Dow-Jones-Index allerdings noch ein neues Rekordhoch erreicht. Während der Dow gegen Mittag (Ortszeit New York) mit aktuell 38.483 Punkten noch 15 Punkte im Plus liegt, geben S&P-500 und Nasdaq-Composite 0,8 bzw. 1,4 Prozent ab. Die technologielastige Nasdaq gibt nach herben Enttäuschungen von Technologieschwergewichten deutlicher nach. Denn neben der Fed sind es Geschäftsausweise wichtiger Unternehmen, die die Stimmung entscheidend beeinflussen.

Die US-Notenbank dürfte an den aktuellen Zinsen nichts ändern, weshalb der Ausblick im Fokus steht. Der Markt erhofft sich Hinweise auf Zinssenkungen. Das birgt laut Marktteilnehmern die Gefahr einer Enttäuschung. Am Markt wird eine Zinssenkung im Mai fest eingepreist, eine Zinssenkung bereits im März wird immerhin weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent erwartet. "Wir glauben, die Märkte sind zu optimistisch hinsichtlich einer Zinssenkung im März durch die Fed. Wahrscheinlich wird es bis Mitte des Jahres dauern, bis die Entscheidungsträger zuversichtlich sind, dass sie die Inflation ausreichend eingedämmt haben, um ihr Ziel für die kurzfristigen Zinssätze senken zu können", sagt Chefvolkswirt Joe Davis von Vanguard.

Die Arbeitsmarktdaten spielen indes den geldpolitischen Tauben in die Hände. Denn die ADP-Daten sind schwächer als prognostiziert ausgefallen. Auch der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago war im Januar niedriger als erwartet.

Berichtssaison macht Kurse

Alphabet sacken um 6,4 Prozent ab. Bei der Google-Mutter haben die Werbeumsätze enttäuscht. Sie stiegen geringer als der Umsatz insgesamt. Für AMD geht es nach dem Zahlenausweis um 2,6 Prozent südwärts, weil der Chiphersteller für das erste Quartal einen Umsatz unter Erwartung in Aussicht gestellt hat. Die Kurse der Wettbewerber Intel und Nvidia geben im Sog um 0,6 bzw. 1,7 Prozent nach.

Der Kurs von Microsoft sinkt um 1,4 Prozent, der Softwaregigant hat die Markterwartungen übertroffen. Die Zahlen der Technologieflaggschiffe dürften auch deswegen zunächst mehrheitlich Verkäufe auslösen, weil am Donnerstag mit Apple, Amazon und Meta weitere Trendsetter folgen, die möglicherweise ebenfalls enttäuschen. Daneben weisen Marktexperten auf die bereits sehr hohen Bewertungen von Technologieunternehmen hin.

Geschäftszahlen haben unterdessen auch der Nahrungsmittelhersteller Mondelez und die Kaffeehauskette Starbucks präsentiert. Mondelez werden 1 Prozent schwächer gehandelt, Starbucks sinken um 0,6 Prozent. Mondelez erwartet 2024 ein langsameres Wachstum, auch bei Starbucks finden sich wenig Kaufargumente. Doch Analysten zeigen sich überwiegend gnädig.

Paypal büßen 1,4 Prozent ein, der Bezahldienstleister will 9 Prozent der Stellen abbauen. Walmart verteuern sich um 0,4 Prozent, nachdem der Einzelhandelsriese einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 angekündigt hat, um seine Aktie leichter handelbar zu machen. Boeing heben um 5,8 Prozent ab, der Flugzeughersteller schnitt im vierten Quartal besser als gedacht ab. Paramount Global schnellen um 7,5 Prozent empor - der Medienmogul Byron Allen hat eine milliardenschweres Übernahmeofferte vorgelegt.

Erdöl billiger

Erdöl ist billiger zu haben, nachdem die Rohölvorräte der USA überraschend gestiegen sind. Zudem machen Berichte die Runde, Russland müsse wegen der westlichen Sanktionen im Zuge des Überfalls auf die Ukraine immer deutlichere Preiszugeständnisse machen.

Ein weniger stark als erwartet gestiegener US-Arbeitskostenindex im vierten Quartal drückt die Renditen am Rentenmarkt deutlicher ins Minus. Der Dollarindex verliert 0,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.482,50 +0,0% 15,19 +2,1% S&P-500 4.885,11 -0,8% -39,86 +2,4% Nasdaq-Comp. 15.297,36 -1,4% -212,53 +1,9% Nasdaq-100 17.245,57 -1,3% -231,14 +2,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,23 -10,3 4,33 -19,5 5 Jahre 3,88 -9,0 3,97 -12,3 7 Jahre 3,92 -8,1 4,00 -5,0 10 Jahre 3,97 -6,5 4,03 8,7 30 Jahre 4,21 -4,7 4,25 23,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:05 Di, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0847 +0,0% 1,0810 1,0838 -1,8% EUR/JPY 158,72 -0,8% 159,59 160,23 +2,0% EUR/CHF 0,9324 -0,3% 0,9341 0,9358 +0,5% EUR/GBP 0,8527 -0,1% 0,8529 0,8559 -1,7% USD/JPY 146,33 -0,9% 147,61 147,85 +3,9% GBP/USD 1,2720 +0,2% 1,2674 1,2663 -0,0% USD/CNH (Offshore) 7,1800 -0,1% 7,1875 7,1899 +0,8% Bitcoin BTC/USD 43.510,72 +0,4% 42.964,69 43.262,25 -0,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,16 77,82 -2,1% -1,66 +5,5% Brent/ICE 81,88 82,87 -1,2% -0,99 +6,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,2 29,70 +1,7% +0,50 -7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.049,59 2.036,85 +0,6% +12,74 -0,6% Silber (Spot) 23,05 23,23 -0,7% -0,17 -3,0% Platin (Spot) 930,15 925,50 +0,5% +4,65 -6,2% Kupfer-Future 3,90 3,91 -0,3% -0,01 +0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2024 12:36 ET (17:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.