Trotz neuer Allzeithochs bei DAX, S&P500 & Co. gibt es an den Märkten weiterhin einige Titel, die zu Schnäppchenpreisen notieren und jetzt einen Blick für Anleger wert sein könnten: In steigenden Marktphasen ist es nicht allzu einfach, günstige Aktien zu finden. Oftmals sind viele interessante Titel schon stark gelaufen, haben hohe Bewertungen und Anleger warten auf einen Rücksetzer. Letzterer kommt allerdings nicht allzu oft. Deswegen lohnt es sich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...