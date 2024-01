Bei einem Tidal Disruption Event (TDE) zerreißt ein supermassereiches schwarzes Loch einen nahe gelegenen Stern. Forschende am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben nun 18 Ereignisse dieser Art identifiziert und damit ebenso viele bisher unbekannte schwarze Löcher entdeckt. Womit sie das geschafft haben. Das Aufeinandertreffen von einem Stern mit einem schwarzen Loch wird in der Astronomie als Tidal Disruption Event bezeichnet, zu Deutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...