Bravo! Microsoft hat die Erwartungen der Analysten am Dienstag geschlagen. Und das obwohl die Erwartungshaltung im Vorfeld enorm hoch war. Am Mittwoch gibt es Reihenweise neue Kaufempfehlungen für die Aktie.Der Umsatz im zweiten Quartal stieg auf 62,0 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Plus 17 Prozent. Erwartet wurden 61,1 Milliarden Dollar.Der Nettogewinn kletterte von 2,20 Dollar pro Aktie 2,93 Dollar pro Anteilsschein. Die Analysten hatten lediglich mit 2,78 Dollar gerechnet.Der Softwarekonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...