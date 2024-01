Am Mittwoch herrschte Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt, da Anleger im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank Federal Reserve am Abend abwarteten. Der DAX verzeichnete einen trägen Handelsverlauf und beendete den Tag letztlich im Minus. Trotz neuer deutscher Inflationsdaten blieb die Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden geldpolitischen Signale aus den USA gerichtet.Der deutsche Leitindex ...

