The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.01.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2024



ISIN Name

CA00208E2087 ATI AIRTEST TECHS

CA5660551097 MARBLE FINANCIAL INC.

CA8283711049 SILVERFISH RESOURCES INC.

NO0003055808 UNIVID ASA NK 0,35

SE0015483151 AEROF SWEDEN BONDCO 21/25

US2056504010 COMSOVEREIGN H.CP. DL-,01

US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken