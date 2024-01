© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Der erneut in der Krise steckende Flugzeugbauer blickt auf ein zufriedenstellendes Quartal zurück und hat starke Zahlen vorgelegt. Den Ausblick für 2024 hat der Airbus-Konkurrent allerdings kassieren müssen.Geschäftsentwicklung grundsätzlich stark Auf die Aktie des nach einer beispiellosen Pannenserie erneut in der Krise steckenden US-Flugzeugbauers Boeing wartet am Mittwoch ein spannender Handelstag. Das Unternehmen kann mit seinen Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten übertreffen, bleibt dem Markt aber einen Ausblick schuldig. Nach einem Plus von 10,2 Prozent hat sich Boeing im Vorjahresvergleich auf einen Umsatz in Höhe von 22,02 Milliarden US-Dollar steigern …