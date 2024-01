DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 16.808 Punkte - Adidas brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch ist es im Sog deutlicher Kursverluste an der Wall Street abwärts gegangen.

Die Adidas-Aktie brach bei Lang & Schwarz um fast 7 Prozent ein, nachdem der Sportartikelhersteller am Abend überraschend vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben hatte. Den Ausblick bezeichnete die Citigroup in einer ersten Einschätzung als "sehr vorsichtig". Auch die Zahlen zum vergangenen Jahr überzeugten nicht in allen Punkten.

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs verhalf dagegen MBB zu einem Plus von 6,6 Prozent. Grenke sanken um 1,1 Prozent nach der Mitteilung, den Verkauf der Factoringgesellschaften zu erwägen.

Vorläufige Geschäftszahlen der Cherry AG wurden mit großer Enttäuschung aufgenommen. Der Hersteller von Computerzubehör hatte 2023 die Prognosen verfehlt. Der Kurs sackte im nachbörslichen Handel um gut 17 Prozent ab.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.808 16.904 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

