BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die prinzipielle Absage von Oppositionsführer Friedrich Merz an eine Zusammenarbeit mit der Ampel-Koalition bedauert. "Vielleicht wird ihn auch der eine oder andere Ministerpräsident seiner Partei fragen, was das denn heißt - weil natürlich auch die Länderchefs auf eine gute Kooperation mit dem Bund und damit auch auf die Koalition hier in Berlin angewiesen sind", sagte Mützenich am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen". Er wünsche sich, "dass wir spätestens morgen auch zu einem Verhältnis, das belastbar ist, zurückfinden".

Unionsfraktionschef Merz hatte in der Generaldebatte zum Haushalt 2024 im Bundestag an die Adresse der Ampel gesagt: "Bitte ersparen Sie sich und uns in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit." Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, dass die Koalition an einer wirklichen Zusammenarbeit nicht ernsthaft interessiert sei.

"Ich empfinde das als bedauerlich", sagte Mützenich zu Merz' Äußerungen. Er betonte, er stehe jederzeit für Gespräche mit dem Oppositionsführer zur Verfügung und suche diese auch aktiv. "Das war in den letzten zwei Jahren so gewesen, das soll auch - wenn Herr Merz das möchte - für die Zukunft gelten. Und ich glaube, wenn sie ihn fragen würden, dann würde er sagen, dass zumindest das Verhältnis zwischen ihm und mir belastbar ist, wenn es um Arbeitsbeziehungen und auch das Austesten von Themen geht."/sku/DP/he