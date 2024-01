© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Niedrigere Zinsen werden kommen, aber noch nicht bei der nächsten Notenbanksitzung in wenigen Wochen: Das stellte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch klar und dämpft damit die Erwartungen der Aktienmärkte.Das Federal Open Market Committee um Jerome Powell hat am Mittwoch entschieden die Leitzinsen zum vierten Mal in Folge konstant zu halten - ein Schritt, der vom Markt weitgehend erwartet worden war. Gleichzeitig deutete die Fed an, offen für Zinssenkungen zu sein. Powell machte jedoch klar, dass diese Senkungen voraussichtlich nicht schon bei der nächsten Sitzung im März beginnen werden. Die Notenbank zeigte sich in ihrer Entscheidung nicht eilig, die Zinsen zu senken. Man betonte, dass …