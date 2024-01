Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

MAG Silver vermeldet starke Quartalsproduktion

MAG Silver vermeldete vor kurzem die Produktion von Juanicipio für das vierte Quartal und das Jahr bis 31. Dezember 2023. Juanicipio verarbeitete im 4. Quartal 346.766 Tonnen mineralisiertes Material, gegenüber 322.249 Tonnen im 3. Quartal, was die laufenden Bemühungen zur Produktionssteigerung und Betriebsoptimierung widerspiegelt. Dabei förderte Juanicipio im 4. Quartal 4,5 Millionen Unzen Silber und 10.591 Unzen Gold und nutzte weiterhin die verfügbare Mühlenkapazität in der Anlage Saucito (zu 100 % im Besitz von Fresnillo), um die Verarbeitungsraten während der Wartungsarbeiten aufrechtzuerhalten. Ungefähr 5 % des im 4. Quartal verarbeiteten Materials wurde in der Anlage Saucito verarbeitet. Juanicipio verarbeitete im Jahr 2023 insgesamt 1.268.756 Tonnen mineralisiertes Material, was die Erwartungen übertraf und die Prognose für das Erreichen der Nennleistung im dritten Quartal 2023 erfüllte. Juanicipio produzierte im Jahr 2023 16,8 Millionen Unzen Silber und 36.732 Unzen Gold, eine solide Leistung in seinem Eröffnungs- und Hochlaufjahr. Wie MAG vom Projektbetreiber Fresnillo berichtet wurde, stiegen die Abbauraten im Laufe des Quartals weiter an und unterstützten die erhöhte Verarbeitungsrate von 346.766 Tonnen mineralisierten Materials in den Anlagen Juanicipio und Saucito. Der durchschnittliche Silberhauptgehalt für das Quartal betrug 467 g/t und lag damit geringfügig unter dem des Vorquartals, da der Abbau mit niedrigeren Gehalten fortgesetzt wurde. Dies wurde durch einen höheren Durchsatz gemildert, was zu vorläufigen Produktionsschätzungen für das Quartal (vor Anpassungen aufgrund von Abnahmeverträgen) von 4,5 Millionen Unzen Silber und 10.591 Unzen Gold führte. Juanicipio produzierte in diesem Jahr 16,8 Millionen Unzen Silber und 36.732 Unzen Gold.

News: MAG kündigt Produktion von Juanicipio für das Q4 und 2023 an

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielten Endeavour Silver und Vizsla Silver eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Uranium Energy. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 9,75 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Uranium Energy Corp. und 9.75 USD Kursziel

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

American Future Fuel: Exploring a Historic Uranium Resource in New Mexico, USA

Revival Gold: More Exploration and Further Development of the Beartrack-Arnett Gold Deposit in 2024

Uranium Energy: Uranmarkt-Update und Beschluss zu Produktionsstart in Wyoming

Vizsla Silver: Working Towards PEA in 2024 and Further Development

Unternehmensnews

Calibre Mining schließt Marathon-Übernahme ab

Calibre Mining gab jüngst den erfolgreichen Abschluss der zuvor gemeldeten Transaktion bekannt, in deren Rahmen Calibre unter anderem alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Marathon gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangementplan erworben hat. Gemäß dem Arrangement erhielten die ehemaligen Marathon-Aktionäre 0,6164 einer Calibre-Stammaktie im Austausch für jede Marathon-Aktie. Infolge des Arrangements gab Calibre insgesamt 249.813.422 Calibre-Aktien aus. Nach Abschluss des Arrangements besitzen die bestehenden Calibre- und ehemaligen Marathon-Aktionäre ungefähr 65 % bzw. 35 % der ausgegebenen und ausstehenden Calibre-Aktien. Infolge des Arrangements erwarb Calibre eine 100%ige Beteiligung an Marathons fortgeschrittenem Valentine-Goldprojekt in Neufundland & Labrador, einer der besten Bergbauregionen der Welt.

News: Calibre schließt Übernahme von Marathon ab

Endeavour Silver kommt beim Minenbau von Terronera gut voran

Endeavour Silver stellte vorwenigen Tagen sein Entwicklungsupdate für das Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco für das Jahr 2024 bereit. Bis dato hat das Unternehmen beträchtliche Baufortschritte verzeichnet, wobei die Betonarbeiten weit fortgeschritten sind und die vertikale Konstruktion nun im Gange ist. Im Jahr 2023 lag der Schwerpunkt der Projektarbeiten auf dem Abschluss der großen Erdarbeiten, der Beschaffung primärer mobiler Bergbauausrüstungen, der detaillierten technischen Planung, der Errichtung der Zufahrtsstraße, der Fortsetzung der Anlagenbetonierung, der Errichtung des permanenten Lagers sowie auf der Fortsetzung der Erschließung der Portale 1, 2 und 4. Am Jahresende näherte sich der Baufortschritt einer Fertigstellungsrate von 50 %. Im Jahr 2024 wird der Schwerpunkt der oberirdischen Bauarbeiten im ersten Quartal auf dem Stahlbau, den mechanischen Installationen und den ersten Elektroarbeiten für die Bereiche Brecher, Halden für grobkörniges Erz, Mahlen, Flotation und Bergeverdicker liegen. Es ist davon auszugehen, dass die Aushubarbeiten für die Bereiche Flüssigerdgas und Stromerzeugung sowie für die Konzentrat- und Bergefiltrationsbereiche Ende des ersten Quartals nahezu abgeschlossen sein werden. Im zweiten und dritten Quartal sollen die Arbeiten in allen Anlagenbereichen fortgesetzt werden, wobei die mechanische Fertigstellung und Inbetriebnahme für das vierte Quartal geplant ist und die erste Produktion Ende 2024 stattfinden soll.

Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan für die Inbetriebnahme der Mühle und die erste Produktion im vierten Quartal 2024. Der kritische Pfad ist nach wie vor die Erschließung der Untertagemine, bei der die Vorschubraten stetig gestiegen sind, sowie die Errichtung der TSF.

News: Endeavour Silver stellt Update hinsichtlich Projekt Terronera für 2024 bereit; erste Produktion weiterhin im Zeitplan für Ende 2024

IsoEnergy kündigt Erhöhung der Finanzierung an

IsoEnergy kündigte jüngst an, seine kürzlich vermeldete Finanzierung von 15 auf 20 Millionen CA$ aufzustocken. Dazu hat das Unternehmen eine geänderte Vereinbarung mit Eight Capital als Co-Lead Underwriter und Joint Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern abgeschlossen, gemäß dem die Underwriter nun 3.200.000 Federal Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens zu einem Angebotspreis von 6,25 CA$ pro Premium-FT-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 20.000.000 CA$ zum Weiterverkauf erwerben werden.

News: IsoEnergy kündigt Aufstockung der Bought Deal Privatplatzierung auf $20 Millionen an

Osisko Gold Royalties erhält neuen Director

Osisko Gold Royalties gab vor wenigen Tagen die Ernennung von David Smith in sein Board of Directors bekannt. Zuletzt war Smith seit 2012 Executive Vice-President, Finance und Chief Financial Officer von Agnico Eagle Mines Limited und trat im Mai 2023 in den Ruhestand. Er begann seine Tätigkeit bei Agnico Eagle im Jahr 2005, als er das Investor-Relations-Programm des Unternehmens formalisierte. Vor 2005 war Smith als Bergbauanalyst tätig und hatte außerdem eine Reihe von Positionen im Bereich Bergbauingenieurwesen in Kanada und im Ausland inne. Er ist Chartered Director und derzeit Vorsitzender des Board of Directors von Canada Nickel Company. Außerdem war er früher ein Direktor von Three Valley Copper und eCobalt Solutions.

News: Osisko ernennt David Smith in sein Board of Directors

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

