Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute die Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 in einer Ergebnismitteilung bekannt, die auf der Qualcomm Investor Relations Website http://investor.qualcomm.com/results.cfm abrufbar ist. Die Gewinnmitteilung wird auch der Securities and Exchange Commission (SEC) in Form eines Formulars 8-K vorgelegt und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov abrufbar sein.

Wie bereits angekündigt, wird Qualcomm eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals veranstalten, die am 31. Januar 2024 ab 13:45 Uhr Pacific Time (PT) unter http://investor.qualcomm.com/events.cfm live übertragen wird. Eine Audioaufzeichnung wird unter http://investor.qualcomm.com/events.cfm und per Telefon im Anschluss an die Live-Konferenz für 30 Tage verfügbar sein. Um die Aufzeichnung per Telefon anzuhören, können Anrufer in den USA die Nummer (877) 660-6853 und internationale Anrufer die Nummer (201) 612-7415 wählen. Anrufer müssen die Reservierungsnummer 13743224 verwenden.

