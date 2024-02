Ethereum 2024: Expertenanalyse - darum sind 4.000 $ nur eine Frage der Zeit!

Ethereum fällt um rund 2,6 Prozent und gehört damit an einem schwachen Handelstag noch zu den besseren Altcoins. Zur Wahrheit gehört eben aber auch, dass Ethereum in der letzten Zeit häufig hinter anderen Altcoins zurückblieb. Beispielsweise notiert ETH auf Wochensicht rund 2,2 Prozent im Plus. Bei Solana, Cardano oder Avalanche sind es trotz deutlichem Rücksetzer immer noch 5-10 Prozent Wochenperformance.

Dennoch sollten Anleger weiter an die Stärke der zweitwertvollsten Kryptowährung glauben, wenn es nach dem Krypto-Analysten Michael van de Poppe geht. Denn dieser geht von 4.000 US-Dollar als primäres Kursziel in einer kommenden Rallye aus. Es gebe demnach gute Gründe, warum ETH zeitnah BTC outperformt und auf 4.000 US-Dollar steigt.

Ethereum Prognose: Darum ist der Krypto-Analyst jetzt bullisch

Der renommierte Krypto-Analyst Michael van de Poppe äußert sich also erneut optimistisch über die Zukunft von Ethereum und prognostiziert, dass der Preis in den nächsten 3 bis 6 Monaten auf 3.500 bis 4.000 Dollar ansteigen könnte. Diese bullische Einschätzung begründet er mit mehreren Faktoren, die sowohl technische als auch marktbezogene Aspekte umfassen. Doch warum ist der Analyst immer noch bullisch für ETH?

Zunächst verweist van de Poppe auf das bevorstehenden "Dencun"-Upgrade von Ethereum, dessen finaler Testnet am 7. Februar stattfinden soll. Dieses Update ist ein wesentlicher Schritt in der fortlaufenden Entwicklung von Ethereum und zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks weiter zu verbessern. Inhalt des Dencun-Upgrades ist das Proto-Danksharding, das die Gebühren bei Ethereum-Layer-2 massiv senken wird.

Ein weiterer Faktor ist der Hype um einen potenziellen Ethereum Spot-ETF. Die Einführung eines solchen börsengehandelten Fonds würde Ethereum einer breiteren Anlegerschaft zugänglich machen und könnte zu einer erhöhten Nachfrage führen. Die Spekulationen und das wachsende Interesse an einem Ethereum ETF tragen somit zur positiven Stimmung bei Investoren bei. Die finale Entscheidung der SEC wird im Mai folgen. Ähnlich wie beim Bitcoin könnten wir hier in Antizipation des ETFs eine bullische Rallye erleben.

Schließlich verweist van de Poppe auch auf die Rotation von Bitcoin in andere Teile des Krypto-Ökosystems rund um das Halving. Historisch gesehen führt das Halving von Bitcoin, bei dem die Belohnung für das Mining halbiert wird, oft zu einer Verlagerung des Sentiments auf Altcoins wie Ethereum. Diese Rotation kann zu einer signifikanten Kapitalzufuhr in Ethereum führen, was wiederum den Preis positiv beeinflussen kann. Denn nach dem Halving gibt es rund drei Monate, in denen Bitcoin historisch seitwärts läuft und der Markt langsam Bitcoins akkumuliert, bevor dann die parabolische Rallye startet - Bitcoin-Konsolidierung ist dann Altcoin-Saison.

Ethereum is still ready for $3,500-4,000 in the coming 3-6 months.



- Dencun upgrade -> final testnet February 7th.

- Ethereum Spot ETF hype.

- Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 31, 2024

Ein weiterer (unberücksichtigter) Faktor dürfte die Deflation sein. Denn nach dem Merge wurde Ethereum deflationär. Das handelbare Angebot an Ethereum verknappte sich zuletzt drastisch mit Mehrjahrestiefs auf den Börsen. Doch auch der Total Supply sinkt immer weiter. Es werden mehr ETH verbrannt als neu in den Umlauf gebracht. Mittelfristig könnte auch Deflation im Jahr 2024 vom Markt mehr Beachtung finden.

Ethereum's Deflationary Shift Post-Merge!



Glassnode stats show Ethereum's supply is not just dropping - it's accelerating downwards.



Post-Merge deflation is in full swing, with more ETH burned than minted.



- Leon Waidmann | On-Chain Insights (@LeonWaidmann) January 26, 2024

Ethereum-Bullenmarkt bringt neue Meme-Coin-Saison

Wenn das Marktumfeld für Ethereum wieder bullischer wird und weiterhin Liquidität auf die Ethereum-Blockchain fließt, begünstigt dies traditionell auch kleinere Kryptos als ERC-20-Token. Hier dürfte eine neue Meme-Coin-Saison anstehen. Potenzielle Profiteure sind kleine, noch eher unbekannte Meme-Coins, die sich jedoch bereits jetzt Bekanntheit und eine Community aufbauen.

Hier könnte Meme Kombat der naheliegende Kandidat sein. Schließlich gibt es bereits im Presale eine fast 20.000 Follower große Community. Zugleich hat Meme Kombat mittlerweile rund 8 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt.

Meme Kombat baut ein Gaming-Ökosystem mit Meme-Figuren auf. Hier sollen die bekanntesten Meme-Figuren aller Zeiten gegeneinander antreten, beispielsweise DOGE vs. SHIB oder PEPE vs. SPONGE. Alles wird KI-visualisiert in der Battle-Arena stattfinden, womit ein hoher Unterhaltungsfaktor generiert wird. Zugleich können Nutzer passive Belohnungen verdienen, u.a. durch das Staking der MK Token, das aktuell eine Rendite von 122 Prozent APY bietet. Da der Vorverkauf mit der 10 Millionen US-Dollar Hardcap endet und Dynamik zum Ende eines Presales erfahrungsgemäß zunimmt, sollten Anleger nicht mehr allzu viel Zeit verstreichen lassen. Denn Meme Kombat hat mit dem unterhaltsamen Konzept und passiven Belohnungsmechanismen Hype-Potenzial im Ethereum-Bullenmarkt 2024.

