DJ PTA-Adhoc: BAWAG Group AG: BAWAG erwirbt Knab von A.S.R. Nederland N.V.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/01.02.2024/06:15) - Die BAWAG Group hat heute einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an Knab von der ASR Nederland N.V. (a.s.r.) abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 510 Mio. EUR und ist mit Vollzug der Transaktion fällig.

Durch diese Akquisition erweitert die BAWAG Group ihre Präsenz im niederländischen Retail- und SME-Markt und positioniert sich für zukünftiges Wachstum in einem ihrer Kernmärkte. Zum 30. Juni 2023 verfügte Knab über eine Bilanzsumme in Höhe von 17,1 Mrd. EUR, die sich hauptsächlich aus niederländischen Hypothekarkrediten zusammensetzt, 11,6 Mrd. EUR an Kundeneinlagen und 2,5 Mrd. EUR an Pfandbriefen (Covered Bonds).

Zusätzlich zum Erwerb der Knab wurde vereinbart, das Management des Servicing der Hypothekarforderungen in angemessener Zeit nach Closing von der a.s.r. auf die BAWAG zu übertragen, wofür ein zusätzlicher Betrag von 80 Mio. EUR an die a.s.r. gezahlt werden wird. Der Vollzug der Transaktion, die den üblichen Bedingungen, einschließlich regulatorischen Genehmigungen, unterliegt, wird für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet.

