01.02.2024





Medienmitteilung Zürich, 1. Februar 2024 - Cembra erweitert ihr Produktportfolio um neue Online-Sparprodukte, gebührenfrei und zu attraktiven Konditionen. Eröffnung und Verwaltung sind einfach, benutzerfreundlich - und digital. Ab sofort können Kundinnen und Kunden von Cembra beim klassischen Sparen aus den drei Produkten Sparkonto Flex, Sparkonto und Sparkonto Plus auswählen - je nach individuellem Bedürfnis in Bezug auf Verzinsung oder Verfügbarkeit des angelegten Kapitals. Darüber hinaus umfasst das neue Portfolio ein Kindersparkonto. Die Cembra Sparkonten zeichnen sich aus durch vorteilhafte Konditionen, ohne Gebühren und mit Einlagesicherung, sowie eine kundenorientierte, transparente und flexible Handhabung. Die Eröffnung erfolgt digital - unkompliziert und in nur wenigen Minuten. Über den Cembra mySavings Online-Zugriff können die eigenen Ersparnisse, jährlichen Zinserträge und Steuerdokumente jederzeit abgerufen werden. Auch die Korrespondenz mit dem Kundenservice findet elektronisch statt. Zu den Geldanlagen von Cembra gehören nebst den Sparkonten die beliebten Kassenobligationen mit garantiertem Zinsertrag, mit denen die Bank bereits seit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten ist. Diese können ebenfalls digital abgeschlossen und via Cembra mySavings verwaltet werden. Holger Laubenthal, CEO von Cembra: «Intuitiv, unkompliziert und attraktiv - das sind unsere digitalen Sparprodukte. Wir vereinfachen unseren Kundinnen und Kunden den Umgang mit ihren Finanzen, sodass sie sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen. Die neuen Produkte ergänzen unser Angebot an Finanzierungslösungen und -dienstleistungen und ermöglichen uns, neue Kundengruppen zu erschliessen.» Für die digitalen Sparprodukte nutzt Cembra Technologiemodule der Open-Banking-Plattform Finstar der Hypothekarbank Lenzburg. Im Rahmen der Zusammenarbeit unterstützt die «Hypi» Cembra zusätzlich mit Servicedienstleistungen im Zahlungsverkehr und bei der Kundenbetreuung. Für weitere Informationen: cembra.ch/sparen Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus mehr als 40 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender-Equality Index enthalten.



