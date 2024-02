© Foto: Hannes P. Albert/dpa



Vor den Quartalszahlen von Branchenführer Amazon wirft unser Gastautor Bryan Perry einen Blick auf das Phänomen Temu, die Shopping-App, die den deutschen Onlinehandel innerhalb eines Jahres aufgemischt hat.Der unaufhaltsame Aufstieg der chinesischen Shopping-App Temu, dem größten ernstzunehmenden globalen Rivalen von Amazon, hat auch in Deutschland Wellen geschlagen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Appinio hat bereits jeder vierte Deutsche in den letzten sechs Monaten bei Temu bestellt. In nur knapp einem Jahr hat sich Temu zu einem der wichtigsten Herausforderer der Branche entwickelt und belegt bereits den vierten Rang unter den großen Online-Marktplätzen in Deutschland …