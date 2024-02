The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2024ISIN NameXS1731858715 ADLER REAL ESTATE 17/24DE000LB2BGZ1 LBBW FZA NH 21/31XS2114159911 EBRD 20/24 MTNDE000LB2VGC8 LBBW FZA 22/24DE000BLB5150 BAY.LDSBK.IS.18/24AT0000A1Z9D9 S IMMO 18-24 MTN 1DE000A2DAJD3 NIEDERS.SCH.A.17/24 A.869US594918BX11 MICROSOFT 17/24DE000LB1P0J2 LBBW STUFENZINS 18/24DE000HSH4N56 HCOB ZSXL2 14/24XS0184889490 MEXICO 04/24 MTNBE6311694010 ARGE.SPAARB. 19/24DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14DE000HLB3Y52 LB.HESS.THR.CARRARA02S/19