The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2024
ISIN Name
XS1731858715 ADLER REAL ESTATE 17/24
DE000LB2BGZ1 LBBW FZA NH 21/31
XS2114159911 EBRD 20/24 MTN
DE000LB2VGC8 LBBW FZA 22/24
DE000BLB5150 BAY.LDSBK.IS.18/24
AT0000A1Z9D9 S IMMO 18-24 MTN 1
DE000A2DAJD3 NIEDERS.SCH.A.17/24 A.869
US594918BX11 MICROSOFT 17/24
DE000LB1P0J2 LBBW STUFENZINS 18/24
DE000HSH4N56 HCOB ZSXL2 14/24
XS0184889490 MEXICO 04/24 MTN
BE6311694010 ARGE.SPAARB. 19/24
DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14
DE000HLB3Y52 LB.HESS.THR.CARRARA02S/19
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2024
ISIN Name
XS1731858715 ADLER REAL ESTATE 17/24
DE000LB2BGZ1 LBBW FZA NH 21/31
XS2114159911 EBRD 20/24 MTN
DE000LB2VGC8 LBBW FZA 22/24
DE000BLB5150 BAY.LDSBK.IS.18/24
AT0000A1Z9D9 S IMMO 18-24 MTN 1
DE000A2DAJD3 NIEDERS.SCH.A.17/24 A.869
US594918BX11 MICROSOFT 17/24
DE000LB1P0J2 LBBW STUFENZINS 18/24
DE000HSH4N56 HCOB ZSXL2 14/24
XS0184889490 MEXICO 04/24 MTN
BE6311694010 ARGE.SPAARB. 19/24
DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14
DE000HLB3Y52 LB.HESS.THR.CARRARA02S/19