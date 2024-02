EQS-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

100 Jahre IKB Deutsche Industriebank AG: GEMEINSAM GUTES UNTERNEHMEN



01.02.2024 / 08:00 CET/CEST

100 Jahre IKB Deutsche Industriebank AG: GEMEINSAM GUTES UNTERNEHMEN [Düsseldorf, 1. Februar 2024] Am 30. September 2024 feiert die IKB ihr 100-jähriges Bestehen. Im Laufe des Jubiläumsjahres sind eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Aktionen unter dem Motto "GEMEINSAM GUTES UNTERNEHMEN" geplant. Dr. Michael Wiedmann, CEO der IKB: "100 Jahre IKB stehen vor allem für 100 Jahre erfolgreiche Mittelstandsfinanzierung. Darauf sind wir stolz. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden wollen wir diese Erfolgsgeschichte fortführen. Sie sind unser wichtigstes Kapital. Ihnen, unseren Geschäftspartnern und Kunden gebührt unser Dank für ihr Engagement und ihr langjähriges Vertrauen." Das Jubiläumsjahr nimmt die IKB zum Anlass, um den Fokus auf aktuelle Themen rund um Nachhaltigkeit zu lenken, etwa im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen mit Kunden oder Fachbeiträgen. Dr. Michael Wiedmann: "Die Bank hat von Anfang an eine wichtige Rolle für den Wirtschaftsstandort Deutschlands gespielt: Sei es als Finanzierer der Industrie in den Nachkriegsjahren oder in den Zeiten des Strukturwandels. Ganz aktuell unterstützen wir unsere Kunden bei der Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften und leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Industriestandort Deutschland ". Für alle, die sich auf das Jubiläumsjahr einstimmen möchten, hat die IKB eine Microsite zum Firmenjubiläum eingerichtet. Unter https://www.gemeinsam-gutes-unternehmen.de , finden sich Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Bank. Aktuelle Fachbeiträge, Berichte von Jubiläumsaktionen, sowie Statements von Kunden und Mitarbeitenden runden die Einblicke ab. Die Seite ist ab sofort erreichbar und wird im Laufe des Jahres kontinuierlich ergänzt. Die IKB hatte ihren Ursprung mit der Gründung der Bank für deutsche Industrieobligationen (Bafio) am 30. September 1924 zur Abwicklung der Reparationszahlungen der deutschen Industrie. Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise Anfang 1930 wurde die Bafio insbesondere zur Gewährung mittel- und langfristiger Kredite an kleinere und mittlere gewerbliche Betriebe eingesetzt. Die enge Verbindung der Bank zum deutschen Mittelstand, für den sich der langfristige Kredit zur tragenden Säule der Unternehmensfinanzierung entwickelt hat, fand hier seine Wurzeln. Im Jahr 1991 firmierte die Bank nach einigen Fusionen zur heutigen IKB Deutsche Industriebank AG um. Mit rund 550 Beschäftigten an sechs Standorten in Deutschland konzentriert sich die IKB heute branchenübergreifend auf gehobene Mittelständler mit mehr als 100 Mio. € Jahresumsatz und ist führender Vermittler öffentlicher Fördermittelkredite insbesondere der KfW Bankengruppe. Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich gerne an: Kontakt:

Kontakt:

Armin Baltzer, Telefon: +49 211 8221-6236, E-Mail: presse@ikb.de Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.









