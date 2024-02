Am Donnerstag hat die Deutsche Bank ihre Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentiert und Anleger überrascht. Kann die Aktie nach diesen Nachrichten ihren Aufwärtstrend wieder so rasant fortsetzen wie Anfang Januar? Infolge eines Abverkaufs am 10. Januar war die Aktie der Deutschen Bank in eine Konsolidierungsbewegung geraten. Jetzt könnte sich der Wert, der sich zuletzt mit der 50-Tage-Linie entwickelt hat, wieder nach oben absetzen. Diese ...

