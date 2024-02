Berlin (ots) -Damit der Kinderwunsch in Erfüllung geht, benötigt der weibliche Körper das Sexualhormon Progesteron. Dabei spielt es keine Rolle, ob es auf natürlichem Wege oder mithilfe einer künstlichen Befruchtung zur Schwangerschaft kommt - Progesteron ist der hormonelle "Dreh- und Angelpunkt" für die Entstehung und den Erhalt einer Schwangerschaft. Stimmt die Konzentration des Hormons im Körper nicht, kann es zu Problemen sowohl beim Entstehen als auch beim Erhalt einer Schwangerschaft kommen. Um das persönliche Risiko für eine Fehl- oder Frühgeburt zu bestimmen und direkt Informationen zum geeigneten weiteren Vorgehen bzgl. einer möglichen Progesteron-Therapie zu erhalten, steht Frauen ab sofort ein einfacher, schneller und anonymer Online-Selbsttest zur Verfügung. Das Ergebnis des Tests kann über die Risiken aufklären und gibt wertvolle Informationen, die im Gespräch mit der Gynäkologin bzw. dem Gynäkologen hilfreich sein können. Der neue Online-Selbsttest steht ab sofort unter www.progesteron.de/selbsttest zur Verfügung.*Progesteron ist in der Schwangerschaft unentbehrlich. Denn in der zweiten Zyklushälfte - der sogenannten Lutealphase - führt der Einfluss von Progesteron zu einer Vorbereitung der Gebärmutterschleimhaut auf die Empfängnis und ermöglicht so die Einnistung des Embryos. Im Normalfall wird Progesteron bis etwa zur elften oder zwölften Schwangerschaftswoche in den Ovarien (Eierstöcke) produziert. Dies geschieht dort im sogenannten Gelbkörper (Corpus luteum), weshalb Progesteron auch als Gelbkörperhormon bezeichnet wird. Spätestens danach übernimmt die Plazenta vollständig diese Aufgabe. Damit eine Frau schwanger werden kann und auch schwanger bleibt, muss das Hormon ausreichend lange in einer genügend hohen Konzentration vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Schwangerschaft gefährdet, es drohen Früh- oder Fehlgeburt. Die Gabe von natürlichem, bioidentischem Progesteron kann in solchen Fällen unterstützen, eine Schwangerschaft zu ermöglichen bzw. zu erhalten."Kann Progesteron Ihnen helfen?" - einfacher und schneller Online-SelbsttestMedizinische Fachgesellschaften veröffentlichen regelmäßig Empfehlungen, wann eine Behandlung mit Progesteron sinnvoll sein kann. Diese Empfehlungen basieren auf den Er-kenntnissen aus wissenschaftlichen Studien und konnten einen relevanten Nutzen von Progesteron nachweisen. Der Online-Selbsttest "Kann Progesteron Ihnen helfen?" stellt einfache Fragen und ermittelt darauf basierend Informationen und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen bezüglich einer möglichen Progesteron-Behandlung - und das alles basierend auf medizinischen Studien und Leitlinien. Im Rahmen des Tests wird eingeschätzt, ob eine Behandlung mit Progesteron in der jeweiligen individuellen Situation sinnvoll sein kann. Der Test fragt beispielsweise auch nach Beschwerden, die auf ein erhöhtes Risiko für eine Fehl- oder Frühgeburt hindeuten können. Im Anschluss wird ein schriftliches Testergebnis zum Download bereitgestellt, das im Beratungsgespräch mit der Gynäkologin bzw. dem Gynäkologen zur weiteren diagnostischen und therapeutischen Planung hilfreich ist. Im Gespräch mit dem Arzt bzw. der Ärztin kann dann - auch mit Unterstützung durch das Testergebnis - entschieden werden, ob die Anwendung von natürlichem, bioidentischem Progesteron sinnvoll ist, um das Eintreten einer Schwangerschaft zu erleichtern bzw. deren Erhalt bestmöglich zu unterstützen.Der neue Online-Selbsttest steht ab sofort unter www.progesteron.de/selbsttest zur Verfügung.**Hinweis: Der Selbsttest ersetzt keine eventuell notwendige ärztliche Beratung oder Untersuchung. Bei Beschwerden sollten Patientinnen ihren Arzt bzw. ihre Ärztin kontaktieren.Pressekontakt:Besins Healthcare Germany GmbHDr. Marlies Michaelis | Corporate CommunicationE presse.de@besins-healthcare.comA Mariendorfer Damm 3, 12099 BerlinT +49 30 408 199 10421up GmbHDr. Christian BruerE cb@21-up.comA Prinzregentenstraße 54, 80538 MünchenT +49 89 5880 568 88F +49 89 5880 568 99Original-Content von: Besins Healthcare Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170241/5704480