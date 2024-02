Hast du gewusst, dass die Hälfte der Banken in Österreich weniger als 50 Prozent der Ausnahmekontingente bei der Wohnbau-Kreditvergabe ausgenutzt haben? Das lese ich in einem Tweet von Ökonomin Heike (Lehner), den ich dir nicht vorenthalten will: Wie stark die KIM-V die Kreditvergabe tatsächlich einschränkt: Die Ausnahmekontingente f Banken, die in der KIM-V vorgesehen sind, waren zmdst im 1. HJ ...

