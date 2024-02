News von Trading-Treff.de Ein starker Abverkauf an der Wall Street nach der FED-Sitzung stand an. Unser DAX manifestiert seine Widerstandszone zum Monatsstart. Die Bären siegten im DAX Das Video zur Analyse: Der Widerstand im DAX hat sich zur Wochenmitte weiter verfestigt. Wir hatten das Niveau um 17.000 Punkte, welches auch den Allzeithochs im DAX entspricht, bereits in der Vorbörse am Dienstag gesehen (Rückblick): Genau dort hätte der Index auch ...

