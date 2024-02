MBB kündigt einen Aktienrückkauf an: Die Beteiligungs-Gesellschaft aus Berlin bietet Aktionären einen Kaufpreis von 96,00 Euro je Anteilschein. "Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 05. Februar 2024 und endet am 04. März 2024", so das Unternehmen. Insgesamt plant man den Rückkauf von bis zu 571.639 eigenen Aktien. Dies entspricht rund ...

