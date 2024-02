© Foto: Daniel Karmann/dpa



Siemens Healthineers hat dank der US-Sparte für das erste Geschäftsquartal einen starken Umsatz eingefahren. Die Aktionäre freut es.Der deutsche Medizingerätehersteller Siemens Healthineers meldete am frühen Donnerstag einen Umsatz im ersten Quartal, der über den Erwartungen lag. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von seiner US-amerikanischen Tochter Varian, die auf die Behandlung von Krebserkrankungen spezialisiert ist. In den drei Monaten bis Ende Dezember setzte Siemens Healthineers rund 5,18 Milliarden Euro um, wie das Unternehmen mit Sitz in Forchheim mitteilte. Laut einer vom Unternehmen selbst bereitgestellten Umfrage hatten Analysten für das Quartal einen Umsatz von 5,11 …