So reagiert der DAX auf die Signale der Notenbank Fed, die am Mittwoch zu einem Abverkauf in Amerika geführt haben. Außerdem im Fokus: die Aktien von Adidas und der DWS. Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 16 836,74 Punkte. Damit nimmt der Leitindex etwas ...

