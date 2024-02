Netflix: Abonnenten, Ergebnis und Marge auf Rekordhoch

Netflix (ISIN US64110L1061) hat vergangene Woche am Dienstag berichtet und mit mehr als 13 Mio. neuen Kunden das beste 4. Quartal der Unternehmensgeschichte gemeldet - mit einem Rekordstand von über 260 Mio. Abos weltweit. Die Neukundengewinnung, die zu 90 Prozent auf Europa und Asien entfällt, ist das Resultat einer erfolgreichen technischen Initiative gegen die Mehrfachnutzung von Passwörtern und der Einführungen von günstigeren, werbefinanzierten Abos. Der Umsatzanstieg von 12,5 Prozent auf 8,8 Mrd. US-Dollar und der Gewinn von 1,4 Mrd. Euro lagen über den Konsensus-Schätzungen; die EBIT-Marge für 2023 konnte von 18 auf 21 Prozent gesteigert werden.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (Juni)

Der Discounter der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ8XA29 bringt bei einem Preis von 473,48 Euro unter der Annahme konstanter Wechselkurse eine Rendite von 34,70 Euro oder 17,8 Prozent p.a., wenn die Aktie am 21.6.24 oberhalb des Caps von 550 US-Dollar schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 14,5 Prozent Puffer (September)

Eine längere Laufzeit resultiert beim ansonsten baugleichen Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000ME66WZ4) in einem Puffer von 14,5 Prozent. Beim Preis von 454,92 und konstanten Wechselkursen ist eine Rendite von 53,25 Euro oder 18,3 Prozent p.a. drin, sofern die Aktie am 20.9.24 über dem Cap von 550 US-Dollar notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit Cap und 28,1 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC1U4B3 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 600 US-Dollar, wenn die Aktie bis zum Bewertungstag 20.9.24 niemals die Barriere von 400 US-Dollar verletzt (Puffer 28,1 Prozent). Aus dem Preis von 505,57 Euro ergibt sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von 48,8 Euro oder 15,4 Prozent p.a. Attraktives Pricing: Das Produkt handelt aktuell über 5 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld).

ZertifikateReport-Fazit: Netflix gelingt die Expansion bei steigenden Margen; zudem soll das Angebot an Filmen und Serien stärker durch Games und Sport flankiert werden: Gerade erst hat sich der Streaming-Dienst die Rechte an Wrestling-Übertragungen WWE-Raw für 10 Jahre zu 500 Mio. US-Dollar p.a. gesichert. Die Zertifikate ermöglichen den defensiven Einstieg - Wechselkursrisiken sind zu bedenken.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen