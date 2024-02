Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die FED die Geldpolitik nicht verändert und auch keine Hinweise auf baldige Zinssenkungen, z.B. im März, gegeben, so die Analysten der Helaba.Die Marktteilnehmer hätten dies zum Anlass genommen, die Zinserwartungen etwas zu korrigieren. Am heutigen Morgen sei laut Geldmarkt-Future ein März-Zinsschritt nur noch zu rund 37% eskomptiert, per Juni aber weiterhin mehr als zwei Zinsschritte. Nicht nur an den Zinsmärkten sei die Reaktion auf die FOMC-Entscheidung und die Powell-Pressekonferenz zu sehen gewesen. Auch der Euro habe nachgegeben und die US-Aktienmärkte hätten letztlich unter Druck gestanden. ...

