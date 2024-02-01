- JEFFERIES HEBT ZIEL FüR FRAPORT AUF 48 (43) EUR - 'UNDERPERFORM'- RBC SENKT PUMA SE AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 42 (64) EUR - WDH/UBS SENKT ZIEL FüR ZALANDO AUF 21 (24) EUR - 'NEUTRAL' - BARCLAYS HEBT ZIEL FüR L'OREAL AUF 453 (431) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS HEBT ZIEL FüR NOVO NORDISK AUF 900 (825) DKK - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT NEXT PLC AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT)- BARCLAYS SENKT ZIEL FüR H&M AUF 175 (200) SEK - 'OVERWEIGHT'- BERENBERG HEBT MARSHALLS PLC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 420 (320) PENCE- BERENBERG HEBT ZIEL FüR SANTANDER AUF 4,30 (4,10) EUR - 'HOLD'- BERENBERG SENKT PETS AT HOME AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 390 (440) PENCE- BERNSTEIN HEBT ZIEL FüR NATIONAL GRID AUF 1180 (1170) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP HEBT KPN AUF 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...