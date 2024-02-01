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WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker-Symbol: PUM
Xetra
01.02.24
11:23 Uhr
37,500 Euro
-0,100
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Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
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PUMA SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PUMA SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,39037,43011:39
37,40037,43011:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FRAPORT
FRAPORT AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FRAPORT AG54,38-0,73 %
PUMA SE37,500-0,27 %
ZALANDO SE18,470-1,12 %
ZALANDO SE ADR9,050-3,21 %
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