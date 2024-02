News von Trading-Treff.de DAX, SP500 und Co. haben nach der Fed-Pressekonferenz zunächst mit Abgaben reagiert. Powell sieht den Plan der Fed weiterhin auf Kurs. Doch zum Thema Start der Zinssenkungen bleibt die Fed weiter zurückhaltend. Was dahintersteckt und wie die Marktreaktionen charttechnisch einzuordnen sind, bespreche neben dem Zahlenwerk von Boeing in meiner heutigen Sendung "Tickmill's tägliche Tradingideen". Live-Besprechung: Tickmill's ...

