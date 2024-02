Die Hoffnungen auf Zinssenkungen in absehbarer Nähe sind in den USA vorerst vom Tisch. Zinssensible Werte im Immobiliensektor belastet das.Denn in Marktphasen mit niedrigen Zinsen stellen die Aktien von Immobiliengesellschaften wegen ihrer stabilen Erträge und meist stabilen Ausschüttungen eine Anlagealternative zu Anleihen dar.Hohe Zinsen und die lahmende Wirtschaft hatten Europas Immobilienmärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...