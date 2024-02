Der Januar starte stotternd ins Jahr mit Verlusten für die starken Performer aus der Jahresendrallye und Kaufdruck bei den Lowperformern. Doch das hielt nicht wirklich lange an, dann richtete sich der Fokus der Anleger wieder auf die Zinsentwicklung und gegen Ende Januar auf die beginnende Earnings Season. Zuletzt kletterten die Börsen aus ihrem kurzzeitigen Tal und markierten neue Hochs. Außer in China, wo die fortgesetzten Fehleingriffe des Regimes die Wirtschaft drangsalieren und die Börsen auf neue 5-Jahrestiefs schickten. Was für ein gewaltiger Gegensatz zu den US-Börsen, die vor Kraft kaum ...

