An der Börse ist wenig eindeutig von Sven Weisenhaus Die LSEG kommt in einer aktuellen Analyse zu dem Ergebnis, dass die Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Gewinne im 4. Quartal 2023 um 5,5 % steigern konnten. (Quelle: LSEG) Diese Annahme basiert einerseits auf den Schätzungen von Analysten, andererseits auf tatsächlichen Zahlen aus den bereits veröffentlichten Bilanzen von bislang 29 % der Unternehmen. Und sie unterscheidet sich deutlich von dem Gewinnrückgang in Höhe von -1,4 %, den FactSet jüngst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...