Die Deutsche Bank plant weitere Einsparungen in Milliardenhöhe - nach einem Gewinnrückgang 2023. Die Bank gehe davon aus, dass weitere Kostensenkungen "mit einem Abbau von rund 3.500 Stellen einhergehen, vor allem in kundenfernen Bereichen", teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Fran...

