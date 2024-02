DJ GSK vergleicht sich in weiterem Zantac-Fall in Kalifornien

Von Michael Susin

BARCELONA (Dow Jones)--GSK hat in einem weiteren Zantac-Schadensersatzprozess eine außergerichtliche Einigung erzielt. Der britische Pharmakonzern teilte mit, das Verfahren im Fall David Browne, das eigentlich am 20. Februar vor einem kalifornischen Staatsgericht verhandelt werden sollte, sei mit einer Einigung beigelegt worden. Details wurden nicht genannt. Damit würden langwierige Rechtsstreitigkeiten in diesem Fall vermieden, hieß es. In allen anderen Zantac-Fällen wolle sich GSK weiter verteidigen.

2020 waren Zantac und seine generischen Versionen auf Geheiß der US-Gesundheitsbehörde FDA vom Markt genommen worden, nachdem in Proben des Arzneimittels geringe Mengen einer Chemikalie des als möglicherweise krebserregend eingestuften N-Nitrosodimethylamins festgestellt worden waren. GSK hat erklärt, dass das Medikament keinen Krebs verursacht.

Die jetzige Vereinbarung ist die jüngste in einer Reihe von außergerichtlichen Vergleichen im Zusammenhang mit Ansprüchen gegen GSK, die vor kalifornischen Staatsgerichten eingereicht wurden. GSK schloss seinen ersten Fall im vergangenen Juni mit dem Kläger James Goetz ab, was der Aktie zu einem Kursanstieg um mehr als 5 Prozent verhalf.

Im Dezember 2022 hatte ein US-Richter eine Reihe von Klagen mit der Begründung abgewiesen, es gebe keine wissenschaftlichen Beweise für die Behauptung, dass der Wirkstoff Ranitidin krebserregend sei. Wegen des Mittels gibt es zehntausende Klagen.

