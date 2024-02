Weiden (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2023 war geprägt von markanten Bewegungen und mehreren Kurswechseln, so die Experten von Robert Beer Investment.Nach einem starken Spurt zu Jahresbeginn seien die Märkte nach der Sommerpause von den Auswirkungen der gestiegenen Zinsen fast auf das Ausgangniveau nach unten gedrückt worden. Im November habe die Hoffnung auf sinkende Zinsen die Märkte zu einem ausgeprägten Schlussspurt beflügelt. Wir konnten das Jahr mit einer vorsichtigen Herangehensweise mit etwa 10% Plus abschließen, so die Experten von Robert Beer Investment. Insbesondere die negative Entwicklung an den Aktienmärkten hätten die Experten von Robert Beer Investment mit ihrer Herangehensweise sehr gut meistern können. ...

