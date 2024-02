© Foto: Oliver Berg/dpa



Der Ölkonzern hat sich mit einem guten Jahresergebnis zu Wort gemeldet. Daran will Shell seine Aktionäre teilhaben lassen und hat neben einer Anhebung der Dividende auch neue Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt.Gewinne sinken, sprudeln aber weiter Vom Ende des fossilen Zeitalters ist bei Öl- und Gaskonzernen noch wenig zu spüren. Deren Gewinne sprudelten in den vergangenen Jahren trotz volatiler Ölpreisentwicklung kräftig. Jüngstes Beispiel hierfür ist der britische Mineralölkonzern Shell: Im abgelaufenen Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 78,73 Milliarden US-Dollar, das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent. Dieser geht vor allem auf das Konto im Vergleich zum …