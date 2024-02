Fast hätte der ETF auf den MSCI World in dieser Woche ein neues Rekordhoch markiert. Doch ein paar Aktien wie Alphabet, Tesla oder auch Apple halten den Index zurück. Woran das liegt und wie es weitergehen kann. Seit Jahresbeginn war der MSCI World Index schön gestiegen. Dies lag vor allem an starken US-Börsen und auch dem japanischen Index Nikkei, der gut zugelegt hatte. Doch just in dieser Woche, als das neue Rekordhoch beim MSCI World Index greifbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...