Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) hat am Mittwoch vorläufige Geschäftsergebnisse für das Jahr 2023 veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von adidas:Auf der Grundlage vorläufiger, nicht testierter Zahlen war der währungsbereinigte Umsatz von adidas 2023 unverändert im Vergleich zum Vorjahr (letzte Prognose: Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich), trotz der Auswirkungen der Abwertung des argentinischen Peso im vierten Quartal. In Euro ging der Umsatz im Jahr 2023 um 5 % auf 21.427 Mio. EUR zurück (2022: 22.511 Mio. EUR). Im ausgewiesenen Umsatz sind negative Umrechnungseffekte in Höhe von mehr als 1.000 Mio. EUR aus ungünstigen Währungsschwankungen enthalten, die den Erwartungen zufolge auch im Jahr 2024 die Umsatzentwicklung des Unternehmens belasten werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...