EQS-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Personalie

SHS VIVEON AG: Wechsel im Vorstand / Christian Kren wird neuer Vorstand



01.02.2024 / 12:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHS VIVEON AG: Wechsel im Vorstand / Christian Kren wird neuer Vorstand München, 1. Februar 2024 - Herr Ralph Schuler scheidet im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung als Vorstand aus der Gesellschaft aus. Herr Schuler war als Vorstand seit fünfeinhalb Jahren Teil des Unternehmens "Durch sein jahrelanges Engagement hat er die SHS Viveon AG durch eine schwierige Phase geführt. Hierfür danken wir ihm sehr", so der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Mayrhofer. Der Aufsichtsrat hat Herrn Christian Kren (49) bis zum 31. Dezember 2026 zum neuen Vorstand bestellt. Christian Kren wird seinen vollen Fokus auf die Bestätigung des Turnarounds und die Umsetzung der Wachstumsstrategie der SHS VIVEON AG, einem Anbieter und ausgewiesenen Experten software-basierter Lösungen für Risiko- Compliance- und Kreditmanagement, legen. Christian Kren ist diplomierter Wirtschaftsingenieur und Betriebswirt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung in Unternehmen mit Aktivitäten im ganzheitlichen Forderungsmanagement. So war er unter anderem Geschäftsführer der Lowell Group, der UNIVERSUM Group und der Palturai Austria GmbH. Im Verlauf seines Berufslebens oblag ihm dabei die Geschäfts- und Führungsverantwortung von Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von mehr als 60 Mio.€. Als Pionier in der Entwicklung, Umsetzung und Digitalisierung von Geschäftsmodellen sowie Produkten über die gesamte Finanzbranche hinweg konnte er in seiner Laufbahn zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen wie die Entwicklung und der Launch des ersten Schuldnerportals inklusive Paymentcheckout oder die Ausarbeitung und Errichtung einer Forderungskaufstruktur für die Lowell Group. "Mit der Gründung und Leitung mehrerer erfolgreicher Unternehmen hat Christian Kren seine große Expertise in unserer Branche und seine hohe Innovationsstärke unter Beweis gestellt. Mit seinem Background ist er perfekt dafür geeignet, zukünftig die Wachstumsstrategie der SHS VIVEON wirkungsvoll umzusetzen und das Unternehmen mit seiner innovativen Plattform noch breiter im Markt zu verankern. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr darüber, dass wir Herrn Kren für uns gewinnen konnten, erklärt Thomas Mayrhofer, Aufsichtsratsvorsitzender der SHS VIVEON AG. "Mit meiner Affinität für Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen passte Stillstand noch nie gut zu mir. Daher freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team der SHS VIVEON die bereits vorhandene exzellente Kunden- und Installationsbasis noch weiter zu verbreitern und wieder nachhaltig Wachstum zu generieren", sagt Christian Kren. IR-Kontakt: Frank Ostermair

Better Orange IR & HV AG

089/889690614

frank.ostermair@better-orange.de



01.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com